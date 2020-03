Eigentlich sollte am Sonntag, 8. März, in der Milsper Kirche ein neuer Pfarrer für die seit letztem Sommer vakante Pfarrstelle des Bezirkes Rüggeberg-Homberge der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg gewählt werden.



Die beiden zuletzt verbliebenen Kandidaten haben jedoch ihre Bewerbungen zurückgezogen, nachdem in einer Probeabstimmung des Presbyteriums in der vergangenen Woche deutlich geworden war, dass keiner die erforderliche Mehrheit der Stimmen bekommen würde.

Pfarrstelle seit Sommer vakant

Seit letzten Sommer ist die zweite Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg vakant, da Pfarrer André Graf im vergangenem Herbst eine Pfarrstelle in Namibia angetreten hatte.

Nachdem die freie Pfarrstelle ausgeschrieben war, bewarben sich vier Pfarrer. Drei Bewerber wurden zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, einer von ihnen wurde zwischenzeitlich in eine andere Pfarrstelle gewählt und so lud das Presbyterium die verbliebenen beiden Kandidaten zu Probepredigten ein.

Am Sonntag, 8. März, sollte in einem Wahlgottesdienst der neue Pfarrer vom Presbyterium gewählt werden. Wie in solchen Verfahren üblich, fand ein paar Tage vorher eine Probeabstimmung statt. Hier zeigte sich, dass keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit bekommen würde. Pfarrer Grefe setzte sich daraufhin umgehend mit den beiden Pfarrern in Verbindung, die daraufhin beide ihre Bewerbungen zurückzogen.

Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen

„Das Bewerbungsverfahren ist damit noch nicht abgeschlossen“, betont Superintendent Andreas Schulte. Die Gemeinde und der Kirchenkreis seien in engem Kontakt mit der Landeskirche. Gemeinsam soll geprüft werden, ob von der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) ein Bewerber präsentiert werden kann. Sollten die Gespräche mit der EKvW zu keinem Erfolg führen, müsse die Stelle jedoch neu ausgeschrieben werden.

Für die Gemeinde und vor allem für den zurzeit einzigen Gemeindepfarrer, Christoph Grefe, bedeutet diese lange Vakanz eine enorme Belastung. Deshalb ist das Presbyterium bemüht, gemeinsam mit dem Kirchenkreis eine Übergangslösung zu finden. „Denkbar wären hier z.B. Gastdienste anderer Pfarrer“, erklärt Pfarrer Grefe. Bis das Pfarrteam der Evangelischen Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg wieder komplett ist, wird es wohl noch eine Weile dauern.