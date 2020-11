In den Schulen und Kitas wird Corona zu einem immer größeren Problem. Auch im Südkreis sind schon viele Einrichtungen betroffen.

Nach wie vor sind folgende Schulen im Fokus, weil einzelne Schüler oder Lehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind: die Grundschule Voerde-Nord, die Grundschule Büttenberg, das Reichenbach-Gymnasium und das Berufskolleg des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal, die Realschule und das Gymnasium in Gevelsberg, die Förderschule Hiddinghausen und die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel.

Gesundheitsamt aktiv

Bei den Kitas ist das Gesundheitsamt in folgenden Einrichtungen aktiv: Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus, Kita St. Baptist Morgenland und AWO Kita Oberbauer (alle Ennepetal), AWO Kita Poeten, AWO-Kita Schultenstraße, Evangelische Kita Bunte Arche, St. Engelbert, Evangelische Kita Haufe, und AWO Kita Körnerstraße (alle Gevelsberg) und die Evangelische Kita Herzkamp (Sprockhövel).