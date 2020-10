Schaurig schon wird es in der kommenden Woche, denn dann steht Halloween vor der Tür. Am Samstag, 31. Oktober, kann selbst eine weltweite Pandemie nicht verhindern, dass sich Horror-Fans in Schale schmeißen und als Skelett oder Vampir über die Straßen schleichen. Ein schön schauriges Schauspiel, bei dem auch die WAP gerne mitmischen möchte.

Die WAP freut sich auf viele schauderhafte Fotos.

Foto: Sikora

hochgeladen von Nina Sikora

Und so wird es mal wieder Zeit für eine Fotoaktion: Hier können ab sofort Gruselfotos hochgeladen werden. Die Fotos sollten Euch im Halloweenkostüm zeigen, denn immerhin sucht die WAP ja das gruseliste Kostüm in diesem Jahr. Und damit sich das mitmachen auch lohnt, verlosen wir unter allen Teilnehmern auch noch sechs Mal schaurigen Gruselspaß von Europa:

Zu gewinnen gibt es je zwei Hörspiel von „Hui Buh – Neue Welt“, „Hedda Hex“ und „Der kleine Hui Buh". So ist für jedes Gruselalter etwas dabei.

Details zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier:

Horrorhafte Halloweenfotos