Trotz Corona-Krise sichern die Bauern der Region zu, dass die Versorgung mit heimischen Grundnahrungsmitteln gewährleistet bleibt.

„Wir werden auch aktuell weiterhin die Bevölkerung mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgen können“, sagt Dirk Kalthaus, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Grundnahrungsmittel, wie Getreide, Kartoffeln, Milch, Fleisch, Obst und Gemüse, werde es auch in Zeiten der Corona-Krise in ausreichender Menge geben.

Endlich Frühlingswetter

Aktuell hat die Feldarbeit mit einiger wetterbedingter Verzögerung in der Region endlich begonnen. Die vergangenen Wochen bescherten reichlich Regen, die Äcker waren nicht befahrbar und die Feldarbeiten konnten kaum erledigt werden. Obwohl der Niederschlag dringend notwendig gewesen sei, würden sich die Landwirte nun über das trockene Frühlingswetter freuen, sagt Dirk Kalthaus, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes. Den Anfang mache die Düngung der Pflanzen mit organischen Düngern wie Gülle und Mist. „Das geht natürlich nicht ganz ohne Gerüche einher“, so der Landwirt. Da jetzt, durch die Verzögerung bedingt, alle Bauern gleichzeitig auf den Feldern seien, könne damit auch der Geruch in einigen Regionen stärker wahrgenommen werden.