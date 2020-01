Das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam wirft der Stadtverwaltung, Kungelei bezüglich der Kommunalwahlen vor.

In einer Mitteilung an die Presse heißt es : "Landauf, landab laufen derzeit sowohl bei den Kommunen als auch bei den Parteien die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen am 13. September." Nur in Gevelsberg sei das nicht der Fall, so das Bündnis.

Neueinteilung bis Ende Februar

Die Neueinteilung der Wahlbezirke wurde am 20. Dezember 2019 per Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW beschlossen und muss nun eigentlich bis Ende Februar auch durch den Wahlausschuss der Stadt Gevelsberg beschlossen werden. Der Termin dafür wurde seitens der Stadt auf Mitte Februar verlegt.

Gevelsberg Gemeinsam will mitreden

Grund, für das parteiübergreifendes Netzwerk aus CDU, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP und Freier Wählergemeinschaft ein "'Kungeln' auf höchster Ebene" zu vermuten. Denn da die Fraktionen des Stadtrates bislang nicht beteiligt worden seien, habe man "so gut wie keine Möglichkeit", bei dem Vorschlag der Verwaltung "ernsthaft mitzureden".

Bitte ignoriert?

Laut dem Bundnis sei die Bitte auf Vorverlegung des Wahlausschussen von der Verwaltung zunächst ignoriert worden. Mittlerweilse soll sich die Verwaltung jedoch auf eine Vorverlegung um wenige Tage eingelassen haben. Dennoch heißt es aufgrund der Vorgänge seitens des Netzwerks: "Dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass die Wahlbezirkseinteilung zu einseitigen Gunsten nicht mehr einer tiefgreifenden politischen Diskussion unterzogen werden soll."

Bürgermeister äußert sich

Im abschließendem Satz der Pressemitteilung macht das Bündnis dann klar, wie es die Sache sieht:

"Das Bündnis sieht hier mal wieder ein „Kungeln“ auf höchster Ebene." Ein Vorwurf, den der amtierende Bürgermeister, Claus Jacobi, so nicht stehen lassen will. Er äußert sich am morgigen Dienstag, 28. Januar, in einer offiziellen Pressekonferenz zu dem Thema.