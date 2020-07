Am heutigen Donnerstag, 2. Juli, von 18.30 bis 20.30 Uhr, findet die nächste virtuelle Einwohnersprechstunde von Jürgen Lenz, des Schwelmer Bürgermeisterkandidaten von CDU und Bündnis 90/Die Grünen statt.

In seiner Einladung spricht Jürgen Lenz die Zukunft der Bäderlandschaft in Schwelm an.Seit dem 12. Mai liegt die ergänzte Machbarkeitsstudie „Zukunft der Bäderlandschaft“ in Schwelm des Büros „Krieger Architekten / Ingenieure“ mit den Varianten A bis D vor.

Bäderlandschaft als Thema

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen haben sich in den letzten Wochen intensiv mit der neuen Variante D beschäftigt und hierzu auch Kontakt zu den schwimmsporttreibenden Vereinen sowie den Schulen in Schwelm aufgenommen.

Lenz merkt hierzu an „Mir ist es aber ebenso wichtig, mit den nicht organisierten Freizeitschwimmerinnen und Freizeitschwimmern über ihre Erwartungen an die künftige Schwelmer Bäderlandschaft ins Gespräch zu kommen. Aber natürlich ist die Einwohnersprechstunde auch wieder für andere Themen offen.“

Fragen auch vorab

Fragen und Anregungen können auch gerne schon vorab per E-Mail (info@juergen-lenz.de) an Jürgen Lenz gerichtet werden.Technische Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Einwohnersprechstunde finden sich auf der genannten Webseite im Nachgang zur Einladung.