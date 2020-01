Beim Besuch des Bürgermeisters Claus Jacobi in Vendôme anlässlich des diesjährigen Neujahrsempfangs hatte dieser eine traurige Nachricht zu verkünden.

Bürgermeister Claus Jacobi, sein Stellvertreter Stefan Biederbick sowie Marco Marcegaglia, für Städtepartnerschaftsangelegenheiten bei der Stadt Gevelsberg zuständig, waren der Einladung des Vendômer Bürgermeisters Laurent Brillard zum traditionellen Neujahrsempfang am vergangenen Mittwoch gefolgt.

Eine besondere Ehre war es für den Gevelsberger Bürgermeister vor den über 600 geladenen Gästen aus der gesamten Region, dem Vendômois, nach seinem Vendômer Kollegen ebenfalls sprechen zu dürfen. Claus Jacobi hob in seiner Rede die besondere Bedeutung jahrzehntelanger Städtefreundschaften für Frieden und Zusammenhalt in Europa hervor: "So viele Familien aus unseren beiden Städten sind miteinander eng verbunden und sie nehmen an den Höhen und Tiefen des Lebens auf der jeweils anderen Seite Anteil, als wäre ihre eigene Familie betroffen."

Und so erfüllte er aber auch die traurige Pflicht, die Bevölkerung Vendômes über den unerwarteten Tod von Monika Ballasus-Chaudoire zu unterrichten: "So schmerzt es uns sehr, Ihnen heute auch mitteilen zu müssen, dass eine liebe Kollegin und Mitarbeiterin unserer Stadtverwaltung, Monika Chaudoire, die oft bei Euch in Vendôme zu Gast war, vor zwei Tagen plötzlich und unerwartet verstorben ist." Monika Chaudoire habe sich, wie Claus Jacobi ausführte, in herausragender Weise in den letzten Jahren für die Beziehung zu Vendôme engagiert. Ihr Engagement für die Freundschaft zwischen Vendôme und Gevelsberg wurde auch vom Vendômer Bürgermeister Laurent Brillard noch einmal besonders hervorgehoben.

Auch erfreuliche Themen wurden besprochen

Der zweitägige Besuch wurde zudem intensiv genutzt, um die gemeinsamen Ziele für die europäische Freundschaft im neuen Jahrzehnt vis-à-vis zu besprechen und auch schon einmal auf das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum in Vendôme im Jahr 2023 Ausblick zu halten. Ein erster Höhepunkt - die offizielle Partnerschaftsbegründung der Städte Butera und Vendôme unter der Patenschaft der Stadt Gevelsberg - ist voraussichtlich schon für das jüngst begonnene Jahr 2020 geplant und wird in allen drei Städten mit großer Freude erwartet. Neben den Feierlichkeiten besichtigte die Delegation das neu eröffnete, hochmoderne Schwimmbad der Partnerstadt und drehte gemeinsam mit den französischen Freunden einige Runden auf der mobilen Eisbahn im Innenhof der Abtei La Trinité.