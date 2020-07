Am 14. Juli wäre Karl-Heinz vom Bruch 100 Jahre alt geworden. Vielen Gevelsbergern dürfte er als langjähriger CDU-Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister in Erinnerung sein.

Zusammen mit Gleichgesinnten gründete er im Mai 1945 die CDU-Ortsunion, in deren Vorstand er von Anfang an mitarbeitete. Nach den ersten Kommunalwahlen zog er gemeinsam mit Wilhelm Körner in den Gevelsberger Stadtrat ein. Damals war die CDU mit zwei Ratsmitgliedern die kleinste Fraktion.

36 Jahre als stellvertretender Bürgermeister

1948 wurde vom Bruch zum „ehrenamtlichen Beigeordneten“ gewählt, später wurde daraus das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters. Das blieb er 36 Jahre bis zu seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat im Jahr 1984, in einer Festsitzung wurde er als „Stadtältester“ verabschiedet.

Vom Bruch war Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Ausschuss für den Rathaus-Neubau und im Planungsausschuss für den Bau des Hallenbades. Ebenso war er Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtsparkasse Gevelsberg.

Vom Bruch hat CDU geprägt

Er war in den städtischen Gremien und in der Fraktion bekannt dafür, dass er gradlinig seine Meinung vertrat und kein Blatt vor den Mund nahm, bei allen politischen Diskussionen aber stets Mensch blieb. Auch nach seiner Zeit als aktiver Kommunalpolitiker verfolgte er aufmerksam das Geschehen in seiner Heimatstadt und war noch oft Gast in den Fraktionssitzungen der CDU, wo er sich in die Diskussionen einbrachte. In der Geschichte der Gevelsberger CDU gab es nur wenige Männer, die das Wirken der Partei so geprägt haben wie Karl-Heinz vom Bruch.