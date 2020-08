Die feierliche Eröffnung der vollständig umgebauten Kaufland-Immobilie am Großen Markt in Gevelsberg rückt in greifbare Nähe. Vorab können nun schon einige Bürger das Resultat des Umbaus in Augenschein nehmen.

Mit einem zweistelligen Millionenbetrag hat der Grundstückseigentümer "ANH Hausbesitz" ein starkes Zeichen für die Gevelsberger Innenstadt gesetzt. Hierdurch ist es gelungen, Kaufland langfristig im Herzen des Gevelsberger Zentrums zu halten und einen Vollsortimenter auch weiterhin im zentralen Versorgungsbereich der Stadt vorzuhalten.

Nach fast zweijährigen Bauarbeiten präsentiert sich das Gebäude jetzt im neuen Glanz. Die große Verkaufsflächevon Kaufland befindet sich nun auf dem Niveau des Vendômer Platzes. Die übrigen Ebenen wurden zu einem großzügigen Parkhaus umgebaut, welches mehr und komfortablere Parkplätze anbietet als vor dem Umbau.

Für exklusive Führung anmelden

Gemeinsam mit Bürgermeister Claus Jacobi bieten die Immobilieneigentümerin und die Kaufland GmbH & Co. KG am Montag, 17. August, noch vor Eröffnung des Marktes eine Führung durch das Objekt für interessierte Gevelsberger Bürger an.

Aufgrund der coronabedingten Hygienevorschriften ist für die Teilnahme an der Führung jedoch zwingend eine Voranmeldung erforderlich. Die Begehung des Objektes erfolgt in jeweils zwei Kleingruppen um 14 Uhr und um 15 Uhr. Pro Kleingruppe sind maximal 20 externe Gäste vorgesehen. Beim Betreten des Gebäudes besteht Maskenpflicht. Startpunkt der Führung ist der Haupteingang des Objektes vom Vendômer Platz.

Alle interessierten Bürger können sich entweder per E-Mail oder telefonisch bei der Stadt Gevelsberg unter bdb@stadtgevelsberg.de oder 02332/771-113 anmelden.

Da nur eine gewisse Anzahl an Plätzen vorgehalten werden kann, entscheidet das Eingangsdatum der verbindlichen Anmeldungen über die Teilnahme.