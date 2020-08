Schwelms Bürgermeisterkandidat Philipp J. Beckmann Die Kommunalwahlen finden in Nordrhein-Westfalen am 13. September statt. Philipp J. Beckmann (FDP) kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Schwelm.

1. Was war Ihre Motivation, sich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben?

Meine Motivation mich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben ist, dass Schwelm frischen Wind und neue Ideen braucht. Einen Bürgermeister mit Zukunft, der den Bürgerinnen und Bürgern eine langfristige Perspektive bietet.

2. Warum sollten die Bürger Sie wählen?

Die Bürgerinnen und Bürger sollen mich wählen, da ich leidenschaftlicher Schwelmer bin und leidenschaftlich gerne mit anderen Schwelmern über Schwelm diskutiere und dieser Stadt eine neue Perspektive bieten möchte. Ich stünde für einen sehr kurzen und direkten Draht in das Schwelmer Rathaus und bin für neue Ideen immer offen und auch zu begeistern. Gemeinsam mit den Menschen möchte ich diese Stadt gestalten und nicht nur die Aufgaben verwalten.

3. Welches wäre ihr Herzensprojekt, das Sie als Stadtoberhaupt gerne umsetzen würden?

Als Ökonom ist mir natürlich eine solide Haushalts- und Finanzlage sehr wichtig und da steht Schwelm vor enormen Herausforderungen. Mir ist dabei die Mitnahme der Menschen eine Herzensangelegenheit, da ich denke, dass große Projekte nur gemeinsam bewältigt werden können und nicht einfach von der Politik entschieden werden sollten. Beispielsweise sind alle Entscheidungen zum Rathausneubau nicht öffentlich beraten worden. Das wird es mit mir nicht geben, denn die Menschen sollen mitgestalten können und wissen, wofür sie zukünftig bezahlen. Die Schwelmer Politik muss endlich wieder Projekte für die Bürgerinnen und Bürger anstoßen und darf sich nicht auf völlig aus der zeitgefallene Prestigebauten versteifen.