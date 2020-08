Die Kommunalwahlen finden in Nordrhein-Westfalen am 13. September statt. Imke Heymann tritt als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD in Ennepetal an und wird unterstützt von Bündnis 90/Die Grünen.

1. Was war Ihre Motivation, sich für das Amt der Bürgermeisterin erneut zu bewerben?

Ich habe in den letzten fünf Jahren eine ganze Menge erreicht, was man schon sehen kann, aber auch viele Dinge angestoßen und auf den Weg gebracht, die noch Zeit brauchen. Die Digitalisierung des Rathauses wird noch einige Jahre brauchen. In der Innenstadt haben wir schon viele neue Impulse gesetzt, die Marktpassage entwickelt und einen Ankermieter gefunden – es muss aber noch mehr passieren, und das braucht Zeit. Ich bin noch nicht fertig und habe noch viele Ideen und auch Kraft dafür zu kämpfen – daher möchte ich gerne weiter machen.

2. Warum sollten die Bürger Sie wählen?

Ich bringe die notwendige Qualifikation und Erfahrung mit, um ein Unternehmen wie die Verwaltung zu führen. Mit der Unterstützung von CDU, SPD und Grünen kann ich etwas erreichen und bewegen. Wichtige Entscheidungen trifft der Stadtrat – Ennepetal braucht eine Bürgermeisterin, die einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung und der Politik hat – sonst herrscht wieder Stillstand. Ich habe gezeigt, dass ich der Aufgabe gewachsen bin und hoffe man hat gemerkt, dass ich meine ganze Kraft investiert habe und immer für die Menschen ansprechbar bin.

3. Welches wäre Ihr Herzensprojekt, das Sie als Stadtoberhaupt gerne umsetzen würden?

Die nachhaltige Sanierung der städtischen Finanzen, denn hiermit steht und fällt alles andere. Wir müssen langfristig den Haushalt auf sichere Beine stellen, denn nur dann können wir die ganzen Leistungen umsetzen, die die Menschen dazu bewegen, hier leben zu wollen. Wenn wir das Geld haben, dann stehen oben auf der Wunschliste die KiTa- und OGS-Plätze für alle Kinder, Entwicklung der Innenstadt, Modernisierung der Spielplätze, mehr Freizeitangebote in unserer schönen Natur und die Stärkung unserer Ortsteile. Am Ende muss alles zusammenpassen.

& das wäre mir #+noch wichtig...

Ennepetal ist eine tolle Stadt, und ich lebe gerne hier. Ich sehe meine Aufgabe als Dienstleister und Partner für die Menschen, Vereine und Unternehmen. Ich versuche immer ansprechbar zu sein und zu helfen – unabhängig von Zuständigkeiten. Natürlich kann man es nicht jedem recht machen, und nicht alle Antworten sind so, wie die Menschen es gerne hören wollen. Die Ennepetaler können sich darauf verlassen, dass ich für unsere Stadt kämpfe und ehrlich zu ihnen bin. Es wäre mir eine Ehre und Freude, meine Arbeit für unsere Stadt fortsetzen zu dürfen.

