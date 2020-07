Conny Born-Maijer ist Bürgermeister-Kandidatin für Ennepetal und hat eine Info-Hotline eingerichtet.

Seit dem 17. Juli können alle Interessierten über die kostenfreie Hotline 0800 55 65 100 (aus dem Festnetz und Mobilfunk kostenlos für jeden Anrufer) eine dreiminütige Ansage abrufen, in der Conny Born-Maijer sich über ihre Motivation zur Bürgermeisterin-Kandidatur in Ennepetal äußert. „Es ist mir eine Freude, eine weitere Informationsmöglichkeit für alle Wählerinnen und Wähler anzubieten, denn in Zeiten von Corona ist es mehr denn je wichtig kreativ zu sein", so Born-Maijer.

Wahlkampfbüro in Ennepetal

Vor einigen Wochen hat die potentielle Bürgermeisterin bereits ein Wahlkampfbüro in Ennepetal eingerichtet. Das Wahlkampfbüro befindet sich in der Voerder Straße 62 in Ennepetal. Ab Mittwoch, 5. August, ist es immer mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr und samstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Terminabsprachen sind zusätzlich unter Tel. 0176/444 69 110 möglich.