Um bereits am Sonntag, 13. September, in das Amt des Bürgermeisters gewählt zu werden, benötigen die Bewerber bei der Wahl mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Da es in Gevelsberg nur zwei Bewerber gibt, fällt dort die Entscheidung bereits am Wahltag. In allen anderen Städten sind Stichwahlen möglich, zu denen die zwei Bestplatzierten antreten. Diese finden am 27. September statt.

Stehen die Ergebnisse fest, treten die Gewählten ihr Amt ab November an und bleiben bis 2025 im Amt. Die Sitze in den Stadträten werden durch ein Mischsystem aus Mehr- und Verhältniswahl vergeben. Direktkandidaten wurden von den Parteien für die Wahlbezirke benannt und zudem Reservelisten aufgestellt.

Für die Kommunalwahl 2020 ergibt sich dadurch folgendes Bild:

Ennepetal

Bewerber für Bürgermeisterwahl:

Imke Heymann (SPD, CDU)

Cornelia Born-Maijer (Einzelbewerberin)

Sotirios Kostas (Einzelbewerber)

Stadtratswahl:

Um einen der insgesamt 36 Sitze im Stadtrat bewerben sich SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Freie Wähler Ennepetal (FWE), FDP und Die Linke.

Gevelsberg

Bewerber Bürgermeisterwahl:



Claus Jacobi (SPD)

Felix Keßler (CDU, FWG, Bündnis90/Die Grünen, FDP)

Stadtratswahl:

Um einen der insgesamt 42 Sitze im Stadtrat bewerben sich SPD, CDU, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, AfD und FDP.

Schwelm

Bewerber Bürgermeisterwahl:

Stephan Langhard (SPD)

Heinz-Jürgen Lenz (CDU, Bündnis90/Die Grünen)

Philipp Josef Beckmann (FDP)

Stadtratswahl: