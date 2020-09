Insgesamt gab es im EN-Kreis am vergangenen Sonntag vier Stichwahlen. In der WAP-Region lag der Fokus auf der Wahl in Schwelm.

In Schwelm trennten Stichwahlsieger Stephan Langhard (SPD) gerade einmal 382 Stimmen von Mitbewerber Philipp Beckmann (FDP). Langhard tritt die Nachfolge von Gabriele Grollmann-Mock an. Sie hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Die Gesamt- und Einzelergebnisse der Stichwahlen im EN-Kreis finden sich sowohl auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) sowie auf den Internetseiten der Städte.

Ohne Stichwahl

Ohne Stichwahl in ihre Ämter gewählt worden waren bereits vor zwei Wochen Landrat Olaf Schade sowie die Bürgermeister André Dahlhaus (Breckerfeld), Imke Heymann (Ennepetal), Claus Jacobi (Gevelsberg), Dr. Katja Strauss-Köster (Herdecke) und Sabine Noll (Sprockhövel).

Auch diese Ergebnisse sowie die Resultate der Kreistags- und Stadtratswahlen inklusive Sitzverteilung sind online zu finden.