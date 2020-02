Kurzinfo über die Bürgerversammlung:

Über 800 Leute sind im Saal. Vor Veranstaltung wurde es etwas unruhig, doch der Moderator hat die Situation entspannt. Die Bürgerinitiative hat ihre Petition an Landrat Olaf Schade übergeben. Aktuell wird über den Verzehr von Nahrungsmitteln gesprochen und

gefährliche Bereiche werden dargestellt. Muttermilch, so die Info, kann in ganz NRW kostenlos untersucht werden.

Gleich ist der LANUV an der Reihe.

Mehr Infos später im Lokalkompass und auf unserer Themenseite!