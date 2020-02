Bürger, die bis 2016 nach Gevelsberg gezogen sind, erinnern sich sicher noch gerne „ihren“ Neubürgerempfang im Rathaus. Gemeinsam mit externen Kooperationspartnern wie der VHS Ennepe-Ruhr-Süd, den Gevelsberger Kirchengemeinden, dem örtlichen Energieversorger AVU, dem Gevelsberger Marketingverein ProCity, einem mehrköpfigen Verwaltungsteam und weiteren beteiligte lud Bürgermeister Claus Jacobi die Neubürger seinerzeit ein, ihre Wahlheimat Gevelsberg und das Rathaus kennenzulernen.

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die EU-weit einheitliche Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten aufgestellt hatte, musste der Neubürgerempfang vorübergehend eingestellt und das ursprüngliche Einladungsverfahren überarbeitet werden. Seit Januar 2020 werden Neubürger bereits bei der Anmeldung gebeten, einer Einladung zum Empfang zuzustimmen und dies mit einer Unterschrift zu dokumentieren, um so den Formvorschriften der DSGVO zu entsprechen.

Anmeldeverfahren für Empfang im Gange

Am Donnerstag, 5. März, ist es nun wieder soweit: Bürgermeister Claus Jacobi und alle beteiligten Akteure freuen sich darauf, die neuen Bürger im Gevelsberger Rathaus willkommen zu heißen.

Momentan läuft das Anmeldeverfahren zum Empfang. Alle Neubürger sind schriftlich eingeladen und werden gebeten, ihre verbindliche Teilnahme bis Freitag, 28. Februar, unter der Rufnummer 02332/771112 oder per E-Mail an bdb@stadtgevelsberg.de anzumelden.

Menschen, die in der Zeit zwischen 2016 und 2020 nach Gevelsberg gezogen sind und nach wie vor Interesse an dem Empfang im Rathaus haben, sind ebenfalls willkommen. Auch diese wenden sich bitte an das Büro des Bürgermeisters unter bdb@stadtgevelsberg.de.