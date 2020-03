Wohlfahrtsverbände wie die Caritas Ennepe-Ruhr müssen aktuell andere Wege gehen. „Denn wir unterstützen, beraten und helfen Menschen in besonderen Lebenssituationen. Gerade jetzt müssen wir Möglichkeiten finden, um für diese Menschen da zu sein“, sagt Caritas-Direktor Dominik Spanke.

Um die Gesundheit von Klienten und Mitarbeitern zu schützen, sind alle Gruppenangebote der Caritas vorerst eingestellt worden. Die komplette Caritas-Beratung ist aber nun auf telefonische beziehungsweise Online-Beratung umgestellt.



Beratung im Home-Office

Die Mitarbeiter wurden aktuell so ausgestattet, dass sie auf diesem Weg nicht nur am üblichen Arbeitsplatz, sondern auch im Home-Office Ratsuchenden helfen können. „Außerdem arbeiten wir intensiv daran, in Kürze auch Beratung in Form von Live-Video-Chats anbieten zu können“, erklärt Dominik Spanke. „Wer in eine Notlage gerät, sollte auf jeden Fall nicht zögern, uns telefonisch zu kontaktieren“, ergänzt Anke Duarte, Leiterin des Schwelmer Suchthilfezentrums, stellvertretend für alle Caritas-Beratungsstellen.

Kontakt