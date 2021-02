Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 8.904 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 26. Februar). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 46 gestiegen. Aktuell sind 693 Kreisbewohner infiziert, von diesen sind 91 nachweislich von einer Virusvariante betroffen. 7.932 Menschen gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 84,84 (Vortag 80,83). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 77 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 8 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 4 beatmet.

Die aktuell 693 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (32/davon 5 nachweislich mit Virusvariante), Ennepetal (49/12), Gevelsberg (58/11), Hattingen (83/9), Herdecke (36/4), Schwelm (52/8), Sprockhövel (50/3), Wetter (100/17) und Witten (233/22). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (222), Ennepetal (693), Gevelsberg (847), Hattingen (1.472), Herdecke (577), Schwelm (710), Sprockhövel (538), Wetter (505) und Witten (2.368).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 994 (Vortag 998) Personen im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 2 auf 279 gestiegen. Verstorben sind eine 75-jährige Schwelmerin und eine 77-jährige Hattingerin. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (13), Gevelsberg (21), Hattingen (65), Herdecke (36), Schwelm (22), Sprockhövel (16), Wetter (6) und Witten (93).

Drei Grundschulen im Fokus

Im Fokus des Gesundheitsamts stehen derzeit unter anderem 3 Grundschulen in Ennepetal, Schwelm und Witten, nachdem dort jeweils ein Mitarbeiter oder Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Die Kontaktpersonen wurden oder werden ermittelt, getestet und müssen in Quarantäne.

Als beendet gelten die Corona-Ausbrüche im Philipp-Nicolai-Haus in Breckerfeld (56 Fälle) und im Frauenheim Wengern in Wetter (61 Fälle). In den vergangenen 14 Tagen hatte es in beiden Einrichtungen keine Neuinfektionen mehr gegeben.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen

Senioren- und Pflegeheime

Gevelsberg: Seniorenstift Haus Maria Frieden, Altenheim Dorf am Hagebölling

Schwelm: Haus Curanum am Ochsenkamp

Krankenhäuser

Hattingen: Evangelisches Krankenhaus

Herdecke: Gemeinschaftskrankenhaus

Witten: Evangelisches Krankenhaus

Schulen

Ennepetal: Grundschule Wassermaus, Standort Rüggeberg

Schwelm: Grundschule Engelbertstraße

Witten: Grundschule Gerichtsschule

Kindertageseinrichtungen

Ennepetal: Kath. Kindergarten St. Elisabeth

Schwelm: Ev. Kindergarten Am Brunnen

Witten: Familienzentrum Billerbeckstraße, Ev. Kindertagesstätte Johannis

Sonstige Einrichtungen