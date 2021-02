Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 7.936 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 1. Februar), von diesen sind aktuell 771 infiziert, 6.919 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 1 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 81,45 (Vortag 85,46).



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 59 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 9 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 5 beatmet. Die aktuell 771 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (35), Ennepetal (46), Gevelsberg (70), Hattingen (117), Herdecke (45), Schwelm (48), Sprockhövel (44), Wetter (36) und Witten (330). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (163), Ennepetal (602), Gevelsberg (740), Hattingen (1.317), Herdecke (520), Schwelm (636), Sprockhövel (482), Wetter (437) und Witten (2.022).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.084 (Vortag 1.107) Personen im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um 3 auf 246 gestiegen. Verstorben sind ein 87-jähriger Hattinger, eine 83-jähriger Schwelmerin und ein 74-jähriger Wittener. Die Schwelmerin war Bewohnerin des Pflegeheims Feierabendhaus in der Kreisstadt, der Wittener lebte im AWO Seniorenzentrum Witten-Annen.

Die insgesamt 246 Todesfälle im Ennepe-Ruhr-Kreis verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (6), Ennepetal (11), Gevelsberg (18), Hattingen (57), Herdecke (32), Schwelm (21), Sprockhövel (15), Wetter (6) und Witten (80).

Impfungen werden fortgesetzt

Nachdem das Land das Impfen von Krankenhauspersonal am 20. Januar aufgrund von Lieferengpässen gestoppt hatte, können die Impfungen in den Krankenhäusern nun fortgesetzt werden: Am Montag erwarten das Marienhospital in Witten, das Helios-Klinikum in Schwelm und das Evangelische Krankenhaus in Hattingen eine Lieferung von insgesamt 587 Impfdosen.

In den Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet haben bislang 5.199 Menschen (2.402 Bewohner und 2.797 Mitarbeiter) die Erstimpfung erhalten. 1.788 von ihnen sind bereits zweimal geimpft worden.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen

Pflege- und Seniorenheime

Hattingen: St. Josef Altenheim

Herdecke: Seniorenhaus Ruhraue

Schwelm: Haus Curanum am Ochsenkamp, ESV Feierabendhaus Schwelm

Witten: AWO-Seniorenzentrum Witten-Annen, Seniorenhaus Witten-Stockum, Lutherhaus Bommern, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, Haus Buschey

Krankenhäuser

Hattingen: VAMED Klinik, Evangelisches Krankenhaus

Witten: Evangelisches Krankenhaus

Kindertageseinrichtungen

Ennepetal: Städt. Kindergarten Fliednerhaus

Schwelm: AWO Familienzentrum Grothestraße 2, Ev. Familienzentrum Die Arche

Witten: AWO Kita Crengeldanz

Sonstige Einrichtungen