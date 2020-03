Da aktuell alle Angebote des Mehrgenerationenhauses ausgesetzt sind, hat sich das Team überlegt, wie mit den vorhandenen Ressourcen und ein bisschen Improvisation das ein oder andere Angebot in veränderter Form wieder aufgenommen werden kann.

Um den Menschen, die zur Zeit nicht das Haus verlassen sollen oder wollen, trotzdem eine frischgekochte Mahlzeit anbieten zu können, wird das Mehrgenerationenhaus in den nächsten Wochen seinen stationären Mittagstisch außer Haus anbieten. Vorerst einmal in der Woche, jeweils mittwochs, wird ein warmes Mittagessen zubereitet und auf Bestellung nach Hause geliefert. Wird das Angebot gut angenommen, wird es auf weitere Tage ausgedehnt.

Essen wird einvakuumiert

Um Kontakte zu vermeiden werden die Mahlzeiten einvakuumiert und in der Zeit von 11 bis 13 Uhr vor der Tür abgelegt bzw. in einen ausgehängten Stoffbeutel gelegt. Die Mitarbeiter machen sich dann bemerkbar, so dass das Essen sofort in die Wohnung geholt werden kann. Das Essen kann jeweils montags bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus (Tel.: 979 358 oder 979 287) bestellt werden und kostet 4 Euro.

Essensplan der nächsten Wochen

Mittwoch, 8. April: Möhrengemüse mit Rindfleisch

Mittwoch, 15. April: Chili sin Carne (vegetarisch)

Mittwoch, 22.April: Linsensuppe mit Rindfleisch

Mittwoch, 29. April: Kartoffeleintopf mit Hackfleisch

Weitere Informationen gibt es vormittags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr bei Astrid Fänger (Tel.: 979 358) und Nina Däumig (Tel.: 979 287).