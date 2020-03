Die Entscheidung, alle Schulen im Land zu schließen, stellt Familien, aber auch die Kollegien der Schulen vor große Herausforderungen. Am Reichenbach-Gymnasium kreierte das IT-Team um Dr. Holger Bluhm und Mathias Frost eine Möglichkeit, wie alle Schüler mit digitaler Unterstützung von Zuhause unterrichtet und mit Aufgaben und Material versorgt werden können.

Bereits unmittelbar vor der Entscheidung der Landesregierungen kamen die Lehrer zusammen, um sich über den digitalen Klassenraum auszutauschen. Am gleichen Tag erhielten mehr als 900 Schüler der Schule ein Informationsschreiben mit individuellem Passwort und Zugangsdaten. Jeder Schüler bekam seine eigene Schulmailadresse.

Zeitlich individuell aber verpflichtend

Seitdem können die Lehrer sukzessive Materialen und Arbeitshinweise hochladen, die jeweils mit konkreten Abgabedaten versehen sind oder zur individuellen Förderung genutzt werden können. Es erfolgt dann entweder eine Aussprache über die Lösungen in Form der Kommentar-/Chatversion oder durch Rückmeldungen der Kurslehrer. Jeder Schüler kann nun zeitlich individuell, aber verpflichtend den digitalen Klassenraum sichten und Aufgaben herunterladen.

„Die nächsten Wochen werden zeigen, wie gut und effektiv wir mit dem System arbeiten können. Es werden Fragen aufkommen und gegebenenfalls Fehler passieren. Daraus resultiert, dass wir auch online – Schüler wie Lehrer – zielorientiert zusammenarbeiten müssen. Vornehmlich erscheint uns wichtig, dass wir miteinander in Kontakt bleiben", erklären die Stufenleiter der Einführungsphase Jenny Eggert und Christian Sowa.

Digitales Tagebuch für Schüler

Darüber hinaus haben sich Schulleiter Dr. Stefan Krüger und sein Stellvertreter Andreas Pesch überlegt, wie Schüler, Eltern und Lehrer in dieser außerordentlichen Zeit gemeinsam, obwohl nicht zusammen, Gedanken, Gefühle und Wünsche austauschen können. Weil ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist, hat die Schule ein digitales Tagebuch erstellt, in dem es Platz gibt, um sich (auch anonym) über Gedanken, Erkenntnisse oder Beobachtungen auszutauschen. Die Beiträge werden in regelmäßigen Abständen auf der Schulwebsite und im nächsten "Reichenbacher", der Schulzeitung des Gymnasiums, veröffentlicht.

Mit dieser Idee will die Schule ihren Beitrag dazu leisten, den gesellschaftlichen Austausch und den sozialen Kontakt zwischen den Menschen zu fördern und aufrecht zu erhalten. Zudem hofft die Schule, auf diese Weise die Schüler – insbesondere auch die diesjährigen Abiturienten – unterstützen und informieren zu können.