Die Tierhilfe Ennepetal bietet einmal im Monat eine mobile Tiertafel für Tierhalter mit finanziellen Schwierigkeiten an. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tierhilfe versorgen Bedürftige mit Futter und weiteren Bedarfsartikeln sowie mit Rat und Tat rund um das Tier.

Zur Zeit kann die Tierhilfe noch nicht abschätzen, wann die nächste mobile Futterausgabe durchgeführt werden kann. Falls das Futter knapp wird, können sich bereits registrierte Kunden in der Zwischenzeit bei den Mitarbeitern melden. Zusammen wird dann eine Möglichkeit für die Tierversorgung gesucht.

Tierversorgung in Coronazeiten

Durch die aktuelle Situation werden unter Umständen auch weitere Tierhalter in die Lage geraten, dass sie Ihre Tiere nicht versorgen können. In diesem Fall bietet die Tierhilfe Ennepetal die Möglichkeit sich an die Mitarbeiter des Teams zu wenden.