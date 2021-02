Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 8.637 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 19. Februar), von diesen sind aktuell 644 infiziert, 7.722 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 36 gestiegen. Bei bislang insgesamt 45 Proben ist eine Virusvariante nachgewiesen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 66,33 (Vortag 67,26).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 62 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 10 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 7 beatmet. Die aktuell 644 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (44), Ennepetal (56), Gevelsberg (73), Hattingen (74), Herdecke (41), Schwelm (39), Sprockhövel (30), Wetter (94) und Witten (193). Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (201), Ennepetal (669), Gevelsberg (813), Hattingen (1.455), Herdecke (563), Schwelm (695), Sprockhövel (529), Wetter (479) und Witten (2.318).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 993 (Vortag 1.039) Personen im Kreis.

271 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind seit Pandemiebeginn mit oder an einer Corona-Infektion verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (12), Gevelsberg (20), Hattingen (62), Herdecke (36), Schwelm (21), Sprockhövel (16), Wetter (6) und Witten (91).

Telefonische Überprüfung gut angekommen

Sehr gut angenommen wird das vom Kreis geschaffene Angebot an Bürger, ihren Impftermin vor der Fahrt ins Impfzentrum per Anruf beim Bürgertelefon überprüfen zu lassen. Allein am Freitagmorgen meldeten sich rund 400 Anrufer binnen 2 Stunden mit diesem Anliegen. Um das Bürgertelefon nicht zu überlasten und Wartezeiten für Anrufer zu vermeiden, bittet die Kreisverwaltung noch einmal darum, dass Bürger möglichst erst einen Tag vor dem geplanten Besuch des Impfzentrums zum Hörer greifen. Das Bürgertelefon ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02333/403 1449 erreichbar.

Der Kreis hat die Möglichkeit der telefonischen Terminüberprüfung eingerichtet, weil die für das Buchungssystem zuständige Kassenärztliche Vereinigung nicht ausschließen kann, dass einzelne Impftermine fehlerhaft überbucht sind. So waren bereits am vergangenen Sonntag rund 60 Senioren umsonst zum Impfzentrum gekommen.

Den Mitarbeitern des Bürgertelefons liegen nun Anmeldelisten für die gebuchten Impftermine vor. Per Abgleich können sie den Anrufern sagen, ob diese tatsächlich einen Termin gebucht haben oder nicht. Neue Termine können die Mitarbeiter des Bürgertelefons jedoch nicht vergeben. Dies ist weiterhin nur über die Kassenärztliche Vereinigung möglich, online über www.116117.de oder telefonisch unter 0800/11611702.

Einrichtungen mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen

Senioren- und Pflegeheime

Gevelsberg: Seniorenstift Haus Maria Frieden

Krankenhäuser

Herdecke: Gemeinschaftskrankenhaus

Witten: Evangelisches Krankenhaus

Kindertageseinrichtungen

Ennepetal: Kath. Kindergarten St. Elisabeth

Gevelsberg: AWO Kita Körnerstraße

Witten: Rudolf-Steiner-Kindergarten Annen, Familienzentrum Billerbeckstraße

Sonstige Einrichtungen