Eine Gruppe Gevelsberger Kinder ist in diesem besonderen Corona-Sommer auf „Städtereise“ in Gevelsberg. Ihr Ferienspaß findet nicht wie gewöhnlich am Jugendzentrum, sondern in jeder Woche woanders in der Stadt statt.

In der ersten Ferienwoche waren sie zu Gast auf dem Gelände der Grundschule Schnellmark. Im nahegelegenen Stadtwald konnten viele Tiere entdeckt und beobachtet werden.

Ende Juni wurde die Gruppe von Matthias Sprenger und einem Kollegen der NABU besucht. Thema des Tages: Die heimische Vogelwelt entdecken. Wie nistet der Specht, die Schwalbe oder der Spatz? Haben Vögel noch genügend artgerechten Lebensraum und was können die Menschen leisten, um die Tiere zu unterstützen?

Bei einer anschließenden Bauaktion entstanden artgerechte Nistkästen. Einer wurde bereits vor Ort im Schulgarten angebracht. Die anderen Nistkästen sollen nach den Ferien in einer weiteren gemeinsamen Aktion mit der NABU im Stadtwald aufgehängt werden.

Insekten und trinkbares Wasser

In der zweiten Woche ging die „Gevelsberger Städtereise“ ins Stadion Stefansbachtal. Entlang der Stefansbecke gab es eine Vielzahl verschiedenster Insekten zu bestimmen und zu beobachten.

Am Dienstag, 7. Juli, bekam die Gruppe Besuch von Wolfgang Schweer, Vorsitzender des Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe.

Wie er den Kindern verriet ist sein Lebensmotto: "Wasser ist das Blut der Natur". Gefolgt von diesem Motto ging es auch sofort an die Stefansbecke. Schweer erzählte, dass zum Beispiel die Ennepe an manchen Stellen Trinkwasserqualität hat. Aber wie ist es mit der Stefansbecke? Eine Saprobienindex-Untersuchung sollte darüber Auskunft geben. Dabei mussten alle Kinder so viele Kleinstlebewesen mit Hilfe von Sieben im Bach sammeln. Diese wurden bestimmt und gezählt. Das Ergebnis: Die Stefansbecke ist sehr sauber.