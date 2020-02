In insgesamt vier Präsentationsshows zeigten die Schüler der Pestalozzischule jetzt, was sportlich, artistisch und schauspielerisch in ihnen steckt. Insgesamt 800 Zuschauer waren gekommen und bescherten den kleinen Artisten am Ende „Standing Ovations“.

Für eine Woche wurde die Schule zum Trainingslager. Nachdem im Vorfeld das gesamte Kollegium durch das Personal des pädagogischen Zirkus' "ZappZarap" artistisch geschult worden war, galt es nun, das Gelernte an die Kinder weiterzugeben.

Kleine Artisten

Unter dem Motto „Kannst du nicht war gestern“ wuchsen die kleinen Artisten buchstäblich über sich hinaus. Trapez, Feuer, Nagelbrett, Drahtseil, Jonglage, Akrobatik, Clownerie - alles war dabei.

Da ließ es sich auch Bürgermeister Claus Jacobi nicht nehmen, sogar in zwei Vorstellungen die Schüler zu bewundern und wünschte sich ein paar Jahre jünger zu sein, um wieder als Schüler seiner ehemaligen Schule an so einer Projektwoche teilnehmen zu können.

Schülerschaft enorm gestärkt

„Es war für alle Beteiligten eine arbeitsintensive, aber auch lohnenswerte Woche“, meint Schulleiterin Heike Feldmann. „Das Lernen und Trainieren in altersmäßig gemischten Teams, einmal nicht mit den üblichen Klassenkameraden, hat neue Freundschaften entstehen lassen und das soziale Miteinander der gesamten Schülerschaft enorm gestärkt.“ Jede Menge Spaß hatten die kleinen Zirkusartisten während der Projektwoche. Foto: Schule