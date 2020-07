"Wir sind zufrieden. Unsere Einladung wurde angenommen. Es gab aber noch genug Luft nach oben", kommentierte Wolfgang Marks, erster Vorsitzender vom Radsportclub Schwelm, die Teilnehmerzahlen der angebotenen "Feierabendtouren" im Rahmen der Aktion "Sport im Park ".

Tatsächlich waren elf Sportler ohne Vereinsbindung am Start. Hinzu kamen noch elf Fahrer vom RSC. Auch die fahrbaren Untersätze waren eher divers. Vom Rennrad, über MTB und E-Bike bis Klapprad war alles vertreten.

40 oder 70 Kilometer

40- und 70-Kilometer-Routen standen auf der Agenda. 15 Sportler entschieden sich für die kürzere Runde. Es ging in moderatem Tempo Richtung Ennepetalsperre bis Altenbreckerfeld. Eine Verpflegungsstelle war hier aufgebaut. Mit Getränken, Müsliriegeln und Bananen konnten sich die Sportler hier versorgen. Auch die sieben Fahrer der 70-Kilometer-Tour tangierten diesen Punkt, fuhren dann aber in anspruchsvollem Tempo noch in einer großen Schleife zur Bevertalsperre. Am Abend waren alle Teilnehmer wieder zurück in Schwelm. Keine Pannen, keine Stürze, ein gutes Fazit.

Im August geht es weiter

Weiter geht es im Rahmen der Aktion "Sport im Park" am Sonntag, 2. August. Dann bietet der RSC eine Familientour an. Zielgruppe sind Familien mit Kindern ab zehn Jahren. Start ist um 10 Uhr am Sportplatz Linderhausen, Am Sportplatz 8, in Schwelm. Etwa 25 Kilometer geht es dann hauptsächlich über Radwege und verkehrsarme Straßen durch unsere schöne Umgebung. Auch hier gibt es unterwegs eine Verpflegungsstation. Eine Anmeldung ist zwingend notwendig und kostenfrei auf der Homepage des RSC möglich.