Die EN Baskets Schwelm müssen sich am morgigen Samstag, 19. Februar, um 19 Uhr wieder dem Tabellenführer der ProB-Nord stellen.

Die VfL SparkassenStars Bochum waren am 10. Februar zu Gast bei den Blau-Gelben und konnten am Ende knapp einen Sieg einfahren. In einem Spiel, das taktisch geprägt war und wenig Körbe erzielt wurden, setzten sich die Gäste dank ihrer individuellen Qualität am Ende durch. Ausgerechnet Nilkas Geske, vor zwei Jahren noch im Dress der EN Baskets aktiv, sorgte in der Crunch-Time für die nötigen Punkte, so dass die Hausherren nicht mehr herankamen.

Mit der Leistung einiger seiner Leistungsträger konnte Trainer Falk Möller gegen Bochum und auch in der anschließenden Pflichtaufgabe gegen die BSW Sixers nicht zufrieden sein. Erneut passte die Defensive – allerdings hatte das Reboundverhalten Probleme. Die EN Baskets kamen aber im Angriff nicht in Fahrt und wirkten häufig ideenlos.

Gegen den Spitzenreiter der Liga muss sich dieses aber deutlich ändern, wenn die Mannschaft um die Kapitäne Khartchenkov/Fiorentino eine Chance haben möchte. Unter der Woche mussten David Ewald und Dario Fiorentino passen. Beide klagen über Knieschmerzen und kurieren ihre kleinen Verletzungen erst einmal aus. Der Baskets-Coach ist sich sicher, dass beide bis zum Samstag wieder fit sein werden.

Keine Absteiger in diesem Jahr

Am vergangenen Montag gab die BARMER 2. Basketball-Bundesliga bekannt, dass die Playoffs 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie in einem anderen Modus ausgespielt werden sollen als in den vergangenen Jahren. Ebenso wird es in dieser Saison keinen Absteiger in die Regionalliga geben.

Für die EN Baskets Schwelm bleiben die Playoffs aber das ausgegebene Ziel und diese müssen in den restlichen Partien erst einmal gesichert werden. Anders als in der Süd-Gruppe, wo sich die oberen Ränge von den unteren deutlich absetzen konnten, liegt im Norden noch alles recht eng beisammen. Aktuell rangieren die EN Baskets auf Rang 8 und müssen sich sportlich wieder fangen, wenn sie nicht der Konkurrenz den Vortritt für eine Postseason geben wollen.

Das Spiel der VfL SparkassenStars Bochum gegen die EN Baskets Schwelm findet am kommenden Samstag, 20. Februar, um 19 Uhr statt. Es wird ein Livestream angeboten.