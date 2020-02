Unlängst ging es für die Schiedsrichter des Kreises 13 Hagen/Ennepe-Ruhr ins alljährliche Trainingslager nach Billerbeck. Schon bei der Anreise war klar: Das Hotel, in dem unter anderem auch immer mal wieder der FC Schalke 04 untergebracht ist, würde eine perfekte Location für das Wochenende werden.

Auf dem Programm standen unter anderem Theorie-Einheiten, bei denen vor allem auf Gruppenarbeit und Kommunikation gesetzt wurde. So wurden beispielsweise gemeinsam Videoszenen analysiert und bewertet - natürlich immer mit besonderem Augenmerk auf das Verhalten der Schiedsrichter. Aber auch der Sport durfte nicht zu kurz kommen: Während einige bereits früh morgens im Fitnessstudio aktiv waren, gab es am Nachmittag eine gemeinsame Fahrradtour durch den Ort.

Bundesligaschiedsrichter zu Gast

Jedes Jahr wieder ein besonderes Highlight: der Gastreferent - in diesem Jahr kein Geringerer als Peter Müller (ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und bis heute Schiedsrichter-Beobachter beim DFB). Müller gab spannende Einblicke in den Alltag eines Bundesligaschiedsrichters und das Beobachtungs- und Trainingssystem der Elite-Schiedsrichter. Aber auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen, so ging es am Samstagabend zum Luftgewehrschießen.