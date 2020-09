Die Herren des HC Hasslinghausen gewannen ihr erstes Meisterschaftsheimspiel nach der Corona-Pause gegen die SSV/HSV Wuppertal 3 mit 15:13-Toren (8:6 zur Halbzeit). Die circa 20 Zuschauer konnten sich am Heimspielabend an einem bis zum Schlusspfiff spannenden Spiel erfreuen.

Nach der langen Zwangspause kannte keine der beiden Mannschaften ihren aktuellen Stand. Es hieß daher, das in der Vorbereitung erarbeitete Konzept möglichst lange durchzusetzen. Der HC ging in der ersten Minute direkt in Führung. Diese gab er auch bis zur Pause nicht mehr ab. Die Mannschaft stützte sich dabei auf den hervorragenden Torhüter Mike Karbange, dem in diesem Spiel insgesamt 16 Paraden gelangen.

Die Spieler hielten sich an die Vorgaben des Trainers Mike Ermert und setzten im Angriff und in der Abwehr das um, was man in der Vorbereitung gemacht hatte. Auch nach der Pause gab der HC Hasslinghausen seinen erspielten Vorsprung nicht mehr ab, die Gästemannschaft kam immer nur bis auf ein Tor heran.

In der 53. Minute erzielte dann der Gastgeber das entscheidende Tor zum 15:12. Die Haßlinghauser blieben souverän, obwohl sie in der Schlussminute zwei Zeitstrafen bekamen und das Spiel mit vier Feldspielern zu Ende bringen mussten.

Die Aufstellung des HC Hasslinghausen

Der HC Hasslinghausen spielte in folgender Aufstellung: Klaus-Dieter Hiedels (TW), Mike Karbange (TW), Joel Timmerbeil (0 Tore), Fabian Fritzsch (1 Tor), Immanuel Duda (0 Tore), Marvin Cziuk (0 Tore), Simon Runke (1 Tor), Miro Böhmer (7 Tore), Mike Ermert (0 Tore), Patrick Bartsch (6 Tore), Fabian Elsner (2 Tore)