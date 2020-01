Am vergangenen Sonntag, 26. Januar, fanden in Bochum die Kreiseinzelmeisterschaften für Judoka unter 15 Jahren statt. Die Jungen Sportler des Vereins "Samurai" Schwelm-Ennepetal nahmen die Herausforderung erfolgreich an und meisterten das erste Turnier des Jahres. Für die Kinder der Altersklasse U10 war es sogar das erste Turnier überhaupt.

Jannis Karl (+66) erkämpfte sich souverän den 1.Platz und wurde somit Kreismeister. Auch Jolie Schwarz konnte sich über ihre Leistung freuen. Sie schaffte es auf Platz 3 in ihrer Kategorie und qualifizierte sich damit ebenso für die Judo-Bezirksmeisterschaft in Kamen.

Auch in den Kategorien für unter 10- und 13-Jährige ging es erfolgreich zu. Max Fuchs und Leon Schmidt wurden Kreismeister, den zweiten Platz sichern sich Ida Belecke, Dominik Schoebel und Luan Sadiku.

Über einen hervorragenden 3. Platz durften sich Lea-Marie Bentivegna, Tobias Schoebel, Jonas Weide, Jonas Rhode, Tom König, Fynn König, Enie Schnabel, Jannis Drewnick, Neo Rösicke und Noel Au freuen.