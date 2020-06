Nach dem Lockdown traf sich der Radsportclub Schwelm an Fronleichnam zum ersten Mal wieder zu einer gemeinsamen Tour.

Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand ging es in kleiner Gruppe rund 80 Kilometer ins Sauerland. Normalerweise sind die Aktiven ab März an jedem Wochenende bei Radtouristik-Veranstaltungen in NRW unterwegs. Coronabedingt war nach zwei Touren aber bereits Schluss. Alles wurde abgesagt. Auch die eigene traditionelle "Käpp vam Müöllenkotten"-Tour im Mai fiel der Krise zum Opfer.

Anmeldungen storniert

Die Anmeldungen zum Bundesradsporttreffen in Schwerin und zum "24 Stunden Rad am Ring" wurden ebenfalls storniert. Diese Veranstaltungen zählen sonst zu den Höhepunkten der Radsport-Saison für die Schwelmer.

Nach den aktuellen Lockerungen beobachtet der Vorstand genau die Rad-Sport-Szene. Gerne möchte man auch wieder mit Sportlern aus anderen Vereinen aktiv sein. Der RSC hofft, dass dazu in dieser coronageschädigten Saison 2020 vielleicht doch noch die Gelegenheit kommt.