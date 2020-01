Die EN Baskets Schwelm treten am heutigen Samstag, 25. Januar, wieder Zuhause an. Die letzten beiden Heimspiele gingen gegen Wedel und Bochum verloren. Es folgte ein wichtiger Erfolg bei den ART Giants Düsseldorf, der hoffentlich wieder Kräfte freisetzt, um den nächsten Sieg in eigener Halle zu holen.



Die LOK Bernau ist der Gegner der Blau-Gelben und zugleich eines der interessantesten Teams der gesamten BARMER 2. Basketball-Bundesliga. Eine Reihe junger Talente stehen im Kader der Bernauer, die sowohl in der easycredit-BBL, als auch in der Euroleague auf höchster internationaler Bühne zum Einsatz kommen. Malte Delow, Lorenz Brenneke und Kresimir Nikic sind recht regelmäßig bei ALBA dabei und fungieren dort keineswegs als reine Bankwärmer. Bernau musste vor der Saison die Abgänge von wichtigen Routiniers hinnehmen und verpflichtete mit Alexander Blessig und Dan Oppland zwei neue „Leitwölfe“. Der LOK-Kader ist hervorragend zusammengestellt und gilt als sicherer Playoff-Kandidat.

Revanche geplant

In der Hinrunde kassierten die EN Baskets die erste Saisonniederlage ausgerechnet gegen Bernau und wollen sich unbedingt revanchieren. Leider müssen die EN Baskets auf Felix Meyer-Tonndorf verzichten, der sich am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen die ART Giants Düsseldorf, am Knie verletzte und diese Saison nicht mehr mitwirken wird. Hinzu kommt, dass Powerforward Dario Fiorentino mit einer schmerzhaften Achillessehnen-Entzündung ausfällt.

Trotzdem gehen die EN Baskets Schwelm mit breiter Brust in die Begegnung und werden alles tun, um den nächsten Sieg zu erkämpfen. Tickets für das Spiel der EN Baskets Schwelm gegen LOK Bernau am heutigen Samstag um 19.30 Uhr können vorab online oder an der Abendkasse ab 18 Uhr erworben werden.