Im Südkreis sind viele Sportvereine aktiv - normalerweise. Durch Corona ist auch hier der Betrieb stark eingeschränkt. Was ist trotz Corona los bei den Vereinen? Das möchte die WAP durch die Aktion "Sport ist ihr Hobby" gerne herausfinden.



von Nina Sikora

Unter den Sportschuhen hat der Hallenboden schon lange nicht mehr gequietscht und wie fühlt sich noch mal das kühle Nass auf der Haut an oder der Kunstrasen unter den Füßen. Wie sehen noch mal die Mannschaftskameraden aus? Die Sportstätten im gesamten Südkreis sind dicht. Einzig der Profisport, wie bei den EN-Baskets in Schwelm, läuft unter Auflagen weiter. Das Wettkampfgeschehen war bereits im vergangenen Jahr durch Corona so eingeschränkt, dass in Schwelm der Stadtsportverband (SSV) sogar beschlossen hat, die Wahl des "Sportler des Jahres" abzuändern: "Wegen der Corona-bedingten Ausfälle möchten wir in diesem Jahr in Schwelm keine 'Aktiven' ehren", hieß es in einer Mitteilung an die Presse. Geehrt würden dafür Ehrenamtliche im Bereich des Sports.

Was macht diese Situation mit all den Aktiven, den Hobbysportlern und Vereinen? Das möchte die WAP gerne wissen und lädt alle Vereine im Gebiet dazu ein, sich unter dem Motto "Sport ist ihr Hobby" bei der WAP zu melden.

Ihr Verein in der WAP und im Lokalkompass

Gerne möchten wir in Zukunft in unseren Ausgaben immer wieder je einen Sportler oder Vereinsvorstand o. ä. zu Wort kommen lassen, der über seinen Sport, seine eigenen Erfahrungen, seine bisherigen Erfolge, seinen Verein und die aktuelle Situation berichtet. Die WAP möchte zudem wissen: Was ist noch möglich trotz Corona? Welche Pläne und Ziele gibt es trotz der Pandemie noch? Wie wird das fehlende Miteinander beim Sport kompensiert? Ist man auf Mitgliedersuche? Ist der Verein in Gefahr? Gibt es Aktionen oder Spendenaufrufe? Wir möchten unseren Lesern einen unverfälschten und persönlichen Einblick in das aktuelle Vereinsleben ermöglichen.

Von Billardfreunden über Handballverein und Kampfsportgemeinschaft bis hin zum Motorradclub - jeder Sportverein aus dem Südkreis kann sich gerne bei der WAP melden. Einfach eine Mail mit dem Betreff "Sport ist ihr Hobby" an die WAP unter redaktion@wap-schwelm.de senden. Das sollte drin stehen:

Um welchen Verein handelt es sich

In welcher Stadt ist der Verein aktiv

Welche Sportart/en wird/werden ausgeübt

Welcher Sportler oder Funktionär soll zu Wort kommen

Zwei Sätze zum angedachten Inhalt für den WAP Bericht

Von der WAP-Redaktion bekommen die Teilnahmewilligen dann eine Antwort mit weiteren Informationen zur Aktion und über die Ausgestaltung der Texte.