Zum ersten Trainingsmontag der G-Jugend des SV Büttenberg hatten die Trainer Andreas Pauly und Elke Gottmann die Eltern mit der Mannschaft zu einem gemütlichen Grillen eingeladen. Vor dem Grillvergnügen stand ein Spaßspiel der Kinder gegen ihre Eltern auf dem Programm. Mit Eifer und Spaß kämpften die Kids um jeden Ball gegen ihre Eltern. Sieger nannte sich keiner, da der Spaß an erster Stelle stand.

Nach dem Spiel stärkten sich alle mit Würstchen vom Grill und einer Portion Pommes. "Die war zur Stärkung dann mal erlaubt", schmunzelte Trainerin Elke Gottmann. Im Anschluss gab es dann noch für die jungen Kicker eine kleine Überraschung: Jedes Kind der G-Jugend wurde mit einem Pokal für seinen Fleiß beim Training geehrt.

Alle Kinder ab vier zum Mitkicken eingeladen

Nach einer langen Corona-Pause sind die Trainer im Verein jetzt wieder voller Hoffnung und hoffen den jüngsten Spielern in ihrer Altersklasse die Freude des Fußballspielens weiter zu vermitteln. Aus diesem Grund ist jedes Kind ab vier Jahren dazu eingeladen, am Training in Büttenberg teilzunehmen. Spaß, Freundschaft und Harmonie stehen dabei an erster Stelle.

Das Training der G-Jugend findet immer montags von 16.30 bis 18 Uhr auf der Sportanlage am Büttenberg statt. Weitere Auskunft erteilen Elke Gottmann, Tel. 0171/1144033 und Andreas Pauly, Tel. 01578/7935378.