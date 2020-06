Ein leckeres Eis für das Filmteam und alle kleinen Freunde gab es am Dienstag in den AWO-Kitas Silschede in Gevelsberg und Neddenbur in Witten. „Emil und die doofen Viren“ heißt der Film, der in unterhaltsamer Weise die neuen Spielregeln für das Verhalten in Kitas zu Zeiten, in denen das doofe Coronavirus unterwegs ist, vermittelt.

Jakob und Pauline aus Witten sind die Hauptdarsteller, Emil aus Gevelsberg ist der Sprecher im Hintergrund und Mitarbeiterin Roxanne Kleist hat bunte Erklärbilder gemalt. Alle haben ganz schnell arbeiten müssen, um die Idee von Johanna Holzmacher, Leiterin der Kita Neddenbur und ebenfalls Darstellerin im Film, umzusetzen und den Film vor dem Kita-Start am Montag ins Netz stellen zu können. Schließlich sollten Eltern und Kinder wissen, wie es jetzt laufen muss, damit alle hoffentlich gesund bleiben. Fotograf Bernd Henkel, immer wieder für die AWO EN im Einsatz, hat sogar eine Nachtschicht eingelegt, um das Video fachgerecht zusammenzuschneiden.

Über 40.000 Mal geklickt

„Es ist erstaunlich, welche versteckten Talente bei unseren Mitarbeitern schlummern und nun geweckt werden“, freut sich Jochen Winter, Geschäftsführer der AWO EN, der den Eiswagen als Dankeschön zu den Kitas geschickt hatte. Das Video, bei Facebook schon über 40.000 Mal angesehen, ist ein Erfolg. Und wie bei Filmen so üblich, folgen nun weitere „Merchandising-Produkte“ – ein Plakat und ein Memoryspiel mit den lustigen Zeichnungen aus dem Film.

Abrufbar ist der Film im Internet unter www.facebook.com/awo.bezirk.ww/videos/1162099097494804/.