„Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine Stadt. Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine Straße. Willst Du Deine Straße verändern, verändere Dein Haus. Willst Du Dein Haus verändern, verändere Dich selbst.“ So besagt es ein altes Sprichwort.

Schwelm. Aber warum Veränderung? Weil wir uns gerade in der Zeit des Wandels befinden. Viele Jahre haben wir uns an technischen Errungenschaften erfreut, am großen Internethandel und seine günstigen Preise, so wie die Smartphones, die uns das Leben leichter machen.

Doch langsam begegnen uns auch die Schattenseiten des digitalen Zeitalters. So auch in Schwelm. Wir sehen unsere geliebte Altstadt, die ihre Gastronomie verliert, viele Leerstände in der Innenstadt und wenig Kulturangebote für junge Menschen. Außerdem steigt die Anonymität und Einsamkeit bei Vielen. Das wollen wir mit dem Netzwerk der guten Taten Schwelm ändern.

Wir, das sind Lilia, Madita und Sebastian. Im Oktober 2019 haben wir uns zusammen gesetzt und über die Idee eines Netzwerks gesprochen, das den Fokus auf positive Nachrichten legt. Als ersten Schritt haben wir eine (Facebook-) Redaktion gegründet über die wir nun gute Taten aller Schwelmer bewerben und Aktionen vorstellen, die zum Mitmachen anregen sollen. Auf diese Weise möchten wir eine Verknüpfung entstehen lassen und Menschen enger zusammen bringen, die bereits Gutes tun und diejenigen, die Lust und Freude an Aktionen in unserer Stadt haben. Aber auch der liebe Nachbar von nebenan oder auch Schwelmer Kultfiguren sollen Raum bei uns finden und ihre Geschichten in Form von kleinen Videos, Interviews oder schriftlichen Beiträgen erzählen, damit wir uns alle besser kennenlernen.

Monatliches Netzwerktreffen

Da ein Sozialleben am besten über die Realität funktioniert, organisieren wir als zweiten Schritt ab Januar 2020, einmal im Monat ein Netzwerktreffen der guten Taten. Das nächste Treffen findet am 22.01.2020 um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten vom AtelierSieben, am Altermarkt 2, statt. Hier ist jeder herzlich willkommen, der sich für ein aktives Stadtleben einbringen möchte und Lust auf Gesellschaft hat. Wir möchten uns kennenlernen, Erfahrungen austauschen, Wünsche äußern und natürlich auch diskutieren. Ihr könnt auch eure eigenen Ideen bei uns vorstellen und Mitstreiter dafür suchen. Vielleicht wolltet ihr schon immer eine Theatergruppe für Senioren gründen, einen Nähkurs mit dem Schwerpunkt Recycling ins Leben rufen oder einen Stammtisch für Alleinerziehende gründen?

Bei uns findet ihr sicher Interessenten für eure Vorschläge oder auch Hilfe von uns bei der Planung und Umsetzung. Natürlich muss nicht jeder eigene Ideen für Projekte haben, denn wir brauchen auch potenzielle Teilnehmer*Innen für mögliche Aktionen, Menschen, die gern ehrenamtlich tätig sind. Im besten Fall entwickeln sich weitere tolle neue Ideen für Kultur, Soziales und Stadtleben und was euch noch so einfällt. Denn Gemeinsamkeit und Vielfalt schafft Ideenreichtum.

Keiner soll ausgeschlossen werden

Wichtig ist uns, dass die Projekte gemeinwohlorientiert sind. Keiner soll ausgeschlossen werden, weil ihr oder ihm das nötige Kleingeld in der Tasche fehlt. Eure und unsere Aktionen werden aus dem reinen Interesse an den Mitmenschen und aus Liebe zur eigenen Stadt bestehen. Benötigte Materialien versuchen wir in der Gruppe zusammentragen, ohne sofort neu kaufen zu müssen. Eine soziale und kulturelle Stadterneuerung kann auch anders funktionieren. Dafür müssen wir nur endlich von unseren Smartphones aufblicken und unsere Mitmenschen wieder mit Interesse wahrnehmen. Für größere Ideen, die Geld für die Umsetzungen beanspruchen, werden kreative Spendenaktionen gestartet.

Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Schwelmer/Ur-Schwelmer, der zwar Gefallen an unserem Netzwerk der guten Taten findet, aber leider keine Zeit für die Teilnahme hat. In diesem Fall freuen wir uns über eine Unterstützung durch Geld- oder Sachspenden. Denn gerne würden wir euch bald unsere eigenen Räumlichkeiten präsentieren, um einen festen Raum für Kultur und sozialen Austausch bieten zu können (kann/möchte einer gar einen Raum/Räumlichkeiten zur Verfügung stellen? - wir würden uns freuen!).

Unser langfristiges Ziel: Eine Bürgerbewegung, die ihr besonderes Augenmerk auf Kunst- und Kulturangebote, Nachhaltigkeit, Spaß und Begegnungsstätte für Soziales und Bildung legt. Das gelingt uns dann, wenn wir uns aus verschiedenen Bereichen zusammen tun. Vereine, Künstler*Innen, Lehrer*Innen, Rentner*Innen, Jugendliche, Einzelhändler*Innen, Handwerker*Innen und und und. Unsere Erfolge möchten wir natürlich auch stets feiern, zusammen mit euch. Denn Veränderung soll und kann Spaß machen. Unsere erste gemeinsame Party wird im Februar stattfinden. Warum? Weil ein Neubeginn mit neuen Freunden immer Wert hat, auch gefeiert zu werden. Und da wir Schwelmer uns am besten bei goldenen Hopfen kennenlernen, heben wir dann auch gemeinsam eins.

In diesem Sinne Schwelm first

das Netzwerk

der guten Taten,

Lilia, Madita

und Sebastian

