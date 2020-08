Die Stadt Schwelm hatte 2019 – nach einem entsprechenden Ratsbeschluss aus dem Jahr 2018 – erstmals einen „Heimat-Preis“ und einen „Integrations-Preis“ vergeben. Auch in diesem Jahr werden wieder beide Preise ausgelobt. Wegen der Corona-Pandemie verlängert die Stadt die Bewerbungsfrist um eine Woche, bis Freitag, 21. August.

Der „Heimat-Preis“ ist eine Initiative der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, um in Kommunen herausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung der Heimat vor Ort in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Der Heimat-Preis kann ehrenamtlich tätigen, natürlichen Personen oder Personengruppen, insbesondere Vereinen und/oder einzelnen Abteilungen von Vereinen oder Bürgergruppen verliehen werden, die sich um die Heimat im besonderen Maße verdient gemacht haben. Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwelm sowie Vereine und Gruppen mit Sitz in Schwelm.

Bewerbungen ab sofort

Die Fördersumme des Landes Nordrhein-Westfalen beträgt 5.000 Euro. Bewerbungen und Vorschläge können ab sofort unter Verwendung eines Formblattes bei der Stadt Schwelm (zu finden unter www.schwelm.de/bildung-kultur/kultur/heimat-preis ) eingereicht werden.

Der Integrationspreis 2020:

Mit dem Integrationspreis, der mit 5.000 Euro dotiert ist, sollen Projekte, Maßnahmen, Initiativen oder Einzelpersonen ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander in der Stadtgesellschaft einsetzen und so um die Integration verdient machen. Mit dem Integrationspreis soll die Arbeit des vergangenen Jahres ausgezeichnet und sichtbar gemacht werden.

Friedliches Zusammenleben

Teilnahmeberechtigt sind Vereine, Organisationen, Betriebe und Institutionen sowie Einzelpersonen, die sich ehrenamtlich in Schwelm für Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe, für interkulturellen Austausch und ein friedliches Zusammenleben einsetzen, z.B. für Menschen mit Handicap, für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, für Menschen am Rande der Gesellschaft oder für Kinder und Jugendliche in besonders schwierigen Lebenslagen.

Ausgezeichnet werden Projekte, Maßnahmen und Initiativen für herausragende Leistungen in der Integrationsarbeit, die sich den oben genannten Zielen widmen, einen lokalen Bezug haben und 2019 umgesetzt wurden.

Bewerbungsformular

Bewerbungen müssen mit dem ausgefüllten Bewerbungsformular eingereicht werden. Formlose Anträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Die Bewerbungen gehen bis zum 21. August 2020 per E-Mail an: stippel-fluit(at)schwelm.de oder per Post an: Stadt Schwelm - Integrationspreis 2020 - Fachbereich 4 - Jugend, Schule & Soziales - Moltkestr. 26 - 58332 Schwelm.