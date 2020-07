Senioren kamen mit Rollator, im Rollstuhl oder gestresst vom Alltag ins Industriemuseum Ennepetal und bildeten in Corona gebührendem Abstand einen Sitzkreis, um bei Helene Fischers „Atemlos“ eine „Atempause“ vom Coronastress einzulegen.

Die Ehrenamtler von KulturgartenNRW e.V. hatten hierzu eingeladen, um damit die Aktion zu verwirklichen, wofür sie von der AVU-Krone ihre Unterstützung erhalten hatten. Aber nicht nur die AVU hatte diese Mission unterstützt, sondern auch die Stadt Ennepetal, das Industriemuseum, die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld und Café Kartenberg hatten sich dafür stark gemacht.

Silke Fiedler, aus dem Gesundheitsbereich kommend, hatte vor Monaten den Herzenswunsch ältere Menschen nicht auf dem Abstellgleis zu sehen, sondern sie spüren zu lassen, dass sie auch ein Teil von uns allen sind. An ihrer Seite steht von Anfang an Karin Rosenkranz und gerade frisch durch den AVU-Zuschuss ebenfalls für diese Aktion ausgebildete Heinke Kirsch.

Drei Heimathelden machen glücklich

Und so haben die drei Heimathelden am Donnerstag, 23. Juli, mit Schwung und Musik (Back to the roots) viele Herzen glücklich gemacht und müde Augen zum Strahlen gebracht.