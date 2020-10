Zu einem Müllspaziergang hatte das Netzwerk der guten Taten am Samstag eingeladen und etliche Einzelpersonen sowie einige Gruppen folgten trotz Corona und ungemütlichem Herbstwetter dieser Einladung.

Die Technischen Betriebe Schwelm stellten Müllzangen und jede Menge Müllsäcke zur Verfügung und gesammelt wurde dann in Parks, am Bahnhof oder auf Gehwegen. Die Brunner Nachbarn beispielsweise säuberten den Park rund um das Brunnenhäuschen.

Das kurioseste Fundstück

Am Ende der Aktion standen eine Menge blaue Müllsäcke auf dem Märkischen Platz, die von der TBS abgeholt wurden. Außerdem wurde das „kurioseste Fundstück“ gekürt. Jurymitglied Jonathan (4) entschied sich für einen großen Kaffeeautomaten, den jemand im Park entsorgt hatte.

Das Nachbarschaftsbeet am Märkischen Platz soll in neuem Glanz erblühen. Dafür gab es ebenfalls am Samstag eine große Menge insektenfreundlicher mehrjähriger Stauden, die vom Netzwerk und tatkräftigen Helferinnen eingepflanzt wurden.

Lilo Ingenlath-Gegic