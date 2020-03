Während seiner kürzlichen Jahreshauptversammlung hatte der AWO-Ortsverein Gevelsberg das Thema Corona noch gar nicht auf seiner Agenda stehen. Man war frohen Mutes und glücklich darüber, ein erfolgreiches 2019 auf die Beine gestellt zu haben. Wie aktiv der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt unterwegs war, das schilderte dessen Vorsitzende Martina Drucks kurz in ihrem Rückblick.

In jedem Monat fand irgendetwas Besonderes statt; sei es eine Veranstaltung oder das Überbringen einer Spende. Die Ehrenamtlichen waren stets in Bewegung und tummelten sich im gesamten Stadtgebiet. Besonders hervorzuheben war aber auch die Tatsache, dass man trotz der bekannten demografischen Entwicklung seine Mitgliederzahl stabil halten konnte. Und damit dies auch weiterhin so bleibt, wurde der Veranstaltungskalender für 2020 reichlich gefüllt. Mit Altbewährtem und Neuem (unter anderem AWO-Wanderseminar, Tagesfahrt) führt der AWO-Ortsverein Gevelsberg somit seine Erfolgsserie weiter.

AWO reagiert auf Corona

Mittlerweile hält jedoch das Coronavirus die Welt in Atem und bringt das gesellschaftliche Leben zum Erliegen. „Bedingt durch diese Situation“, so berichtete der stellvertretende Vorsitzende Hans-Christian Schäfer in einem Telefonat, „wollen auch wir das gesundheitliche Risiko minimieren und bitten um Verständnis, wenn angekündigte Veranstaltungen ausfallen.“

Wie lange diese Krise anhält, das weiß keiner und kann auch keiner vorhersagen. Fest steht nur: Bis einschließlich 19. April werden unter anderem sämtliche Veranstaltungen abgesagt, die Schulen und Kitas bleiben geschlossen und die Bürger sollten unbedingt soziale Kontakte vermeiden. „Keine leichte Situation, für uns als Ortsverein steht jedoch die Gesundheit an oberster Stelle.“ André Sicks