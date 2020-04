„Wir halten den Kontakt, wo immer möglich, per Telefon und Online, wo direkter Kontakt notwendig ist, möchten wir Mitarbeiter und Hilfesuchende schützen“, sagt der Caritasdirektor Dominik Spanke und hofft auf Unterstützung von Menschen, die „ein Talent an der Nähmaschine haben“.

Aktuell laufen viele Gespräche der Caritas Ennepe-Ruhr per Telefon, es wird gemailt oder per MessengerDienst videotelefoniert. Aber es gibt auch weiterhin Situationen, in denen Menschen nur im persönlichen Kontakt geholfen werden kann. So zum Beispiel beim Einsatz in Familien in schwierigen Situationen oder beim angebotenen Einkaufs-Service.

Caritas hofft auf Schutzmaskenspenden

Die Gesundheit der Mitarbeiter und gleichzeitig der Klienten steht dabei für die Caritas an oberster Stelle. „Sollten zu viele Spenden ankommen, werden wir diese an Bedürftige und soziale Projekte weitergeben.“, verspricht Herr Spanke. Über die Website des Labels „Einzigware“, ein deutschlandweit laufendes Caritas-Projekt für Langzeitarbeitslose, kann eine Nähanleitung der Schutzmasken abgerufen werden. Fragen zum Spendenaufruf der Caritas Ennepe-Ruhr beantwortet Anja Kutz unter Tel. 02336 92425 10.