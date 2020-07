Die traditionsreiche und 125 alte Jahre Geschichte des Shanty Chores und seines Vorgängers, des Männergesangvereines Hasslinghausen, hat der Chor in einer 48-seitigen Broschüre festgehalten. Der Titel: „Vom Männergesangverein zum Shanty Chor“. Hasslinghauser Musikgeschichte von 1895 bis heute."



Die Broschüre gibt der Chor gegen eine Schutzgebühr von drei Euro ab. Davon geht die eine Hälfte zur Krebshilfe Sprockhövel, die andere an die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Die Broschüre kann ab sofort bei der Gaststätte Behmenburg, Felderbachstraße 112 in Hattingen, der Parfümerie & Photo Weiss, Mittelstraße 20 in Sprockhövel, dem Landgasthof „Im Holland“, Schevener Straße 24 in Sprockhövel, und Sandras Modique, Mittelstraße 20 in Sprockhövel, erworben werden.

Beitrag für Krebshilfe und Rettung Schiffsbrüchiger

Mit dieser Aktion will der Shanty Chor zum einen den wegen der Corona-Krise ausgefallenen Maritimen Frühschoppen der Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen etwas kompensieren und zum anderen einen Beitrag zur Rettung Schiffbrüchiger leisten.