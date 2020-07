Die Schwelmer staunen nicht wenig darüber, dass in der Geschäftsstelle des Schwelmer Stadtmarketings in der Untermauerstraße 17 seit kurzem ein Bildschirm alle Blicke auf sich zieht.

„Wir tragen auf diesem Wege verstärkt Informationen über unsere Veranstaltungen und unsere Arbeit in die Öffentlichkeit“, erläutert Claudia Lipka, die Geschäftsführerin des Stadtmarketings. „Wir informieren und werben bürgernah aus dem Schaufenster heraus.“ Dabei teilt sich das Stadtmarketing seinen „Sendeplatz“ mit Partnern, denn das ist das Prinzip von „Paul TV“, wie das neue Sendeformat heißt.

„Einer für alle, alle für einen“

Höchstens 20 Händler oder Einrichtungen aus einer Stadt können teilnehmen, und die sind auch schon gefunden. Jeder Teilnehmer erhält eine bestimmte Sendezeit, um seine eigene Einrichtung vorzustellen, bevor die anderen Partner mit ihren Beiträgen folgen. So trägt jeder Partner neben der eigenen Information auch die Infos der anderen über seinen Bildschirm mit. Nach dem Prinzip „Einer für alle, alle für einen“ unterstützen sich die Händler dadurch gegenseitig.

Serviceinformationen wie Wetter und Nachrichten runden den Beitrag ab. Die Händler entrichten lediglich monatlich eine Gebühr für die Bereitstellung von Hard- und Software in Höhe von 25 Euro. Finanziert wird Paul TV, das sich als „stationäres digitales Werbenetzwerk in Ihrer Nachbarschaft“ bezeichnet, durch Werbung.

Schwelmer Firma hinter „Paul TV vor Ort“

Die Firma hinter dieser Plattform heißt MB Business Group, besteht seit 2014 und hat ihren Sitz in der Döinghauser Straße in Schwelm. Gründer und Geschäftsführer von „Paul TV vor Ort“ ist Tim Mühlhoff, der auch in Schwelm geboren wurde und dort lebt.

„Wir halten die Inhalte kurzweilig, sodass die Sendeschleife für die Bürger interessant bleibt", so Mühlhoff. Dazu gehört auch, dass aus jeder Branche immer nur ein Partner teilnehmen kann.

Die Geschäftsidee, die aus der Corona-Krise heraus geboren wurde, soll nach dem Wunsch von Tim Mühlhoff bald auch andere Städte erobern. Neben Claudia Lipka und Sina Koch, die sich über die zusätzliche Möglichkeit freuen, in Schwelm über die Arbeit des Stadtmarketings zu informieren und für seine Aktivitäten zu werben, ist auch Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack vom Netzwerkgedanken von Paul TV, wo alle einander „huckepack“ nehmen, angetan, weil es „den Standort weiter stärken wird“.

Feierabendmarkt meets Abendbrot

Schwelms Stadtmarketing konnte wegen der Corona-Zeit diverse Veranstaltungen nicht anbieten, war und ist aber dennoch aktiv, so im Verbund mit der Werbegemeinschaft und Schwelms Wirtschaftsförderer unter anderem mit dem Angebot des „Digitalen Feierabendmarktes“.

Aktuell laden sie – zusammen mit dem städtischen Fachbereich Kultur und Sport – für die gemeinsame Veranstaltung „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ ein, die am 17. Juli am Haus Martfeld stattfinden wird und die auch über den Bildschirm des Stadtmarketings in der Untermauerstraße sowie über die 19 „Partner“-Monitore beworben wird.