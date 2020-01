Das Planspiel Börse 2019 ist beendet. Auch aus Schwelm und Gevelsberg nahmen wieder viele Nachwuchsbörsianer an dem Planspiel teil.

Jana Wagener, Tim Hedtstück, Franz Kissel und Laura Meier - alias Team „Inglourios Brokers“ - zeigten, wie man's macht: Das Team schloss beim Planspiel Börse 2019 sein virtuelles Wertpapierdepot mit einem guten Gewinn und dem Depot-Endstand in Höhe von 53.192,11 Euro ab.

„Schwelmer Moneymaker“

Das zweitplatzierte Team „Die eine macht es“ unter der Leitung von Frederick Gießwein, erzielte mit 52.408,60 Euro ebenfalls einen guten Endstand. Dicht dahinter folgte ihnen das drittplatzierte Team „Schwelmer Moneymaker“ unter Jonathan Uelwer, das 52.069,45 Euro erzielte.

Zehn Wochen lang, vom 25. September bis zum 11. Dezember 2019, hieß es im 37. bundesweiten Planspiel Börse für junge Leute, sich aktiv mit dem globalen Wirtschaftsgeschehen, dem DAX und der konjunkturellen Lage in Deutschland zu befassen. 45 Depots wurden in Schwelm eröffnet – darunter je zwei Lehrer- und zwei Auszubildenden-Depots.

Die erfolgreichen Teams vom Planspiel Börse 2019 aus Gevelsberg bei der Siegerehrung in der Sparkasse Gevelsberg-Wetter.

Foto: Svenja Kämper

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter konnte in dieser Spielrunde insgesamt 46 Schülerteams mit 125 Teilnehmern des Gevelsberger Gymnasiums, der Gevelsberger Realschule sowie des Werner-Richard-Berufskollegs Wetter begrüßen.

Elf Wochen Börsenzeit

In insgesamt elf Wochen erlebten die Schüler eine interessante Börsenzeit. Praxisnahes Wissen zum aktuellen Wirtschaftsgeschehen sowie Hintergrundinformationen zu Aktien, sonstigen Wertpapieren und nachhaltigen Unternehmen standen im Vordergrund.

Erfolgreichstes Team bei der Depotgesamtwertung der Sparkasse Gevelsberg-Wetter war übrigens das Team „The Fighters“ vom

Werner-Richard-Berufskolleg. Sie steigerten durch geschickte Käufe und Verkäufe mit ausgewählten Aktien wie Apple Inc., Tesla Motors Inc. oder Netflix Inc. ihren Depotgesamtwert um über 2.000 Euro bzw. satte 4,2 Prozent in elf Wochen. Deutschlandsieger bei den Schülern in der Depotgesamtwertung wurde übrigens das Team „LS Capital“ aus Altötting-Mühldorf mit einem Depot-Endstand in Höhe von 62.041,55 Euro.