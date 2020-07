Kampfmittelfund am Aschenbruch in Günnigfeld



Update 14.57 Uhr: Gute Nachricht vom Fundort am Aschenbruch. Die Fünf-Zentner-Bombe konnte erfolgreich entschärft werden. Alle Absperrmaßnahmen sind damit wieder aufgehoben. An dieser Stelle ein großes Danke an alle Einsatzkräfte und natürlich auch an die Bewohner für die gute Kooperation bei der Evakuierung.

Update 14.15 Uhr: Die Evakuierung ist abgeschlossen. Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg wird nun mit der Entschärfung beginnen.

Update 13.30 Uhr: Die Evakuierungsmaßnahmen nähern sich dem Ende. Wenn alles so weiterläuft, kann gegen 14 Uhr mit der Evakuierung begonnen werden. In der Betreuungsstelle werden derzeit rund 60 Personen betreut.

Update 12.20 Uhr: Die Evakuierung läuft auf Hochtouren. Bisher gab es keine besonderen Vorkommnisse, allerdings müssen zum aktuellen Zeitpunkt mindestens 30 Personen liegend oder sitzend mit Krankenwagen transportiert werden. Dies verzögert die Maßnahmen etwas.

Update 11.10 Uhr: Die Evakuierung in Günnigfeld und Gelsenkirchen Ückendorf startet. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, den Hilfsorganisationen sowie den Ordnungsämtern aus Bochum und Gelsenkirchen sind im EInsatz. Koordiniert wird der Einsatz durch die Einsatzleitung am Gerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Günnigfeld

.