Bochum Wattenscheid: Brennende Matratze in der Wibbeltstraße

Am heutigen Sonntag um 13:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Wibbeltstraße gerufen. Dort brannte im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses eine Matratze. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, anschließend erfolgte die Lüftung des Brandraumes mit einem Elektrolüfter. Es waren 26 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei nahm Untersuchungen zur Brandursache auf.

Feuerwehr Bochum