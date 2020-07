Wer aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkommt, muss eigentlich zwei Wochen in Quarantäne. Doch nicht jeder hält sich dran. Die Politik will die Regeln nun ändern. Wer aus sogenannten Risikogebieten im Ausland einreist, soll künftig unmittelbar nach der Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden. Dazu sollen an deutschen Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. Auf eine entsprechende Empfehlung verständigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bei einer Schaltkonferenz, ohne zunächst einen formalen Beschluss dazu zu fällen. Am Freitag sind weitere Beratungen geplant. Die Tests sollen den Angaben zufolge verpflichtend sein.

Bisher müssen Menschen, die aus stark vom Coronavirus betroffenen Staaten zurückkehren, in Deutschland zunächst 14 Tage in häusliche Quarantäne. Ob sie das tatsächlich immer tun, ist aber fraglich. Deshalb will die Politik hier nachjustieren, und auch zu Recht.

Weltweit stuft das Robert Koch-Institut (RKI) derzeit den größten Teil der Staaten als Corona-Risikogebiet ein. Keine Quarantänepflicht gilt dagegen für Einreisende aus fast allen EU-Staaten und einigen anderen europäischen Ländern.

Momentan sind viele Deutsche etwa in Spanien, Frankreich, Italien oder Griechenland im Urlaub - in Ländern also, die nicht als Risikogebiet eingestuft sind. Gleichwohl kann dort erhöhte Ansteckungsgefahr mit Sars-CoV-2 bestehen. Zuletzt hatten ungezügelte Partys von Urlaubern ohne Maske und Abstand auf Mallorca für Schlagzeilen gesorgt und auch die Politik aufgeschreckt.

Die Bundesregierung hat die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft. Vorerst gilt bis Ende August zudem eine offizielle Reisewarnung für die Türkei und mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Urlaubsplanung vieler Menschen, die die Türkei in der Vergangenheit zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen machten.

Die Reisewarnung gilt zwar nicht als Reiseverbot, Sie können allerdings nicht mit einer staatlichen Rückholung rechnen, wenn Sie trotzdem reisen. Zudem bieten viele Reiseunternehmen aufgrund der Reisewarnung aktuell keine Pauschalreisen in die Türkei an. Auch Ihr Versicherungsschutz könnte durch die Reisewarnung aufgehoben sein. Zusätzlich müssen Sie eine 14-tägige Quarantäne in Kauf nehmen, wenn Sie aus Ihrem Türkei-Urlaub zurück nach Deutschland reisen.

In der Türkei gilt zudem weiterhin eine Ausgangssperre zwischen 20 und 10 Uhr für Personen über 65 Jahren. Auf Marktplätzen, in Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr gilt zudem eine Maskenpflicht. In einigen Städten und Regionen gilt die Maskenpflicht zudem überall im öffentlichen Raum.

Das gilt zum Beispiel für:Istanbul, Ankara, Ismir , Antalya

Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wird vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei weiterhin gewarnt.

An der türkisch-griechischen Landgrenze kann es bis auf weiteres zu Straßensperren, Protestaktionen und gewaltsamen Zusammenstöße kommen.

Deutsche Staatsangehörige werden weiterhin willkürlich festgenommen, mit einer Ausreisesperre belegt oder ihnen wird die Einreise in die Türkei verweigert. Festnahmen, Ausreisesperren wie Einreiseverweigerungen lag in vielen Fällen der Verdacht von Beziehungen zu einer in der Türkei als terroristisch eingestuften Organisation zu Grunde, so z.B. zur Gülen-Bewegung, siehe Rechtliche Besonderheiten.

Festnahmen, Strafverfolgung oder Ausreisesperre erfolgten des Weiteren vielfach in Zusammenhang mit regierungskritischen Stellungnahmen in den sozialen Medien, vermehrt auch aufgrund des Vorwurfs der Präsidentenbeleidung. Auch wenn jemand in der Vergangenheit ohne Probleme in die Türkei reisen konnte, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass ihm bei erneuter Einreise Festnahme/Strafverfolgung drohen.

Im Falle einer Verurteilung wegen „Präsidentenbeleidigung“ oder „Mitgliedschaft oder Propaganda für eine terroristische Organisation“ riskieren Betroffene ggf. eine mehrjährige Haftstrafe. Auch Ausreisesperren können für Personen mit Lebensmittelpunkt in Deutschland mitunter existenzbedrohende Konsequenzen haben.

Betroffen von den oben genannten Maßnahmen sind insbesondere, aber nicht ausschließlich deutsche Staatsangehörige mit engen privaten und persönlichen Bindungen in die Türkei sowie Personen, die neben der deutschen auch die türkische Staatsangehörigkeit und die in Deutschland in kurdischen Vereinen aktiv sind oder waren.

Auch Journalisten wurde die Akkreditierung ohne Angaben von Gründen verweigert. Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, können in der Türkei zu berufsbeschränkenden Maßnahmen und Strafverfahren führen.

Halten Sie sich von politischen Veranstaltungen, Kundgebungen und grundsätzlich von größeren Menschenansammlungen fern.

Seien Sie sich bewusst, dass regierungskritische Äußerungen in sozialen Medien, auch wenn sie länger zurückliegen, aber auch das Teilen von „Links“ eines fremden Beitrags, Anlass für strafrechtliche Maßnahmen der türkischen Sicherheitsbehörden sein können. Dabei können auch nichtöffentliche Kommentare durch anonyme Denunziation an türkische Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden sein.

Folgen Sie den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte und verständigen Sie ggf. die zuständige deutsche Auslandsvertretung in der Türkei.

Beachten Sie die Hinweise unter innenpolitische Lage und Strafrecht.

Beachten Sie auch, insbesondere zu Einreiseverweigerungen, die Hinweise zu Einreisekontrolle und Zurückweisungen.

Deutschen Staats­ange­höri­gen wird empfohlen sich unabhängig vom Land und der Dauer des Auslands­aufenthalts in die Krisen­vor­sorgeliste „Elefand“ des Auswärtigen Amts einzutragen

Hinweise und Angaben, Mitteilung

Quelle: Auswärtiges Amt

Meine ganz persönliche Sorge:

Während der Test in anderen Ländern um die 100 Euro kostet und das Ergebnis mindestens sechs Stunden dauert, funktioniert das Verfahren in der Türkei günstiger und schneller ????? Für nur 14 Euro lässt sich ein Test machen, das Ergebnis gibt es in zwei Stunden. Eine Bezahlung ist vorab per Überweisung fällig. Türkische Staatsbürger erhalten das Ergebnis auf Wunsch nach 30 Minuten via App auf ihr Handy. Ob das alles mit rechten Dingen zu geht????

Quelle: Reisereporter

Türkei: Reise- und Sicherheitshinweise

Stand - 22.07.2020

(Unverändert gültig seit: 21.07.2020)

Quelle: Auswärtiges Amt