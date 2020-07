Coronavirus in NRW: Neuinfektionen nehmen zu

Update, Mittwoch (22. Juli), 20.59 Uhr:

In Essen wurden heute 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Sechs Menschen konnten wieder als gesund gemeldet werden.

Damit steigt die Zahl der momentan Erkrankten in der Stadt auf 67 an. Knapp ein Drittel der Infizierten ist zwischen 30 und 50 Jahren alt (21 Personen).

Coronavirus in NRW: Insgesamt 21 Corona-Fälle in Augusta Klinikum in Bochum

Update, Mittwoch (22. Juli), 20.39 Uhr: In Bochum gab es heute 13 weitere bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Davon sind laut Angaben der Stadt zwei Personen am Augusta-Klinikum angestellt.

Insgesamt beläuft sich die Zahl der Erkrankten im Klinikum damit schon auf 21. Zehn Personen sind Mitarbeiter, elf sind Patienten.

Coronavirus in NRW: Medizinische Einrichtungen in Bochum beklagen weitere Corona-Fälle

Im St. Elisabeth Hospital hat sich außerdem eine Mitarbeiterin mit Corona angesteckt. Daraufhin wurden alle 50 Beschäftigten und Patienten der Station getestet, die bisherigen vorliegenden Ergebnisse sind alle negativ.

Des weiteren sind im Seniorenheim an der Graf-Adolf-Straße eine Mitarbeiterin sowie eine Bewohnerin positiv getestet worden. Insgesamt sind aktuell 66 Menschen in Bochum am Virus erkrankt.

Krankenhaus in Herdecke macht für Besucher dicht

Nach zunehmenden Verstößen gegen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen verhängt das Krankenhaus Herdecke ab morgen ein Besuchsverbot. Laut einer Kliniksprecherin sei man wegen mangelnder Kooperation einiger Besucher zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern zu diesem Schritt gezwungen.

Einige Besucher hätten keinen Mundschutz getragen oder sich "reingeschummelt", ohne ihre Daten in die Listen einzutragen. Auch falsche Angaben seien notiert worden. Das Gemeinschaftskrankenhaus im Ennepe-Ruhr-Kreis werde bis auf Weiteres nur in Ausnahmefällen Besucher erlauben:

Eltern, deren Kinder stationär aufgenommen werden.Während oder nach einer Geburt ist eine Begleitperson erlaubt.

Auch Sterbenskranke dürfen weiter Angehörige empfangen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund meldet heute sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt fielen seit Ausbruch der Pandemie 1.153 Tests positiv aus, 1.046 Patienten gelten als genesen.

Aktuell werden in den Kliniken 14 Corona-Erkrankte stationär behandelt, das sind vier weniger als am Vortag. Drei Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden, darunter zwei beatmete Personen. Die Zahl der Todesfälle wegen Covid-19 liegt weiterhin bei zehn, vier weitere Infizierte starben aus anderen Ursachen.



Quelle: Ruhr24.de