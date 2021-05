Bochum/Wattenscheid (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 29.5., gegen 3.45 Uhr, erhielt die Polizei in Wattenscheid Kenntnis von einer Serie von Sachbeschädigungen in der Westenfelder Straße. Ein Zeuge war durch Lärm aufmerksam geworden und informierte die Polizei darüber, dass drei Personen die Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen abtreten sollten.

Umgehend wurden mehrere Einsatzwagen in den Bereich entsandt. Aufgrund der Beschreibung der drei männlichen Personen durch den Zeugen konnten diese im Bereich Oststraße, in Höhe des dortigen Geldinstituts, angetroffen werden. Sie bestritten die Sachbeschädigungen, wurden aber durch den Zeugen für ihn zweifelsfrei wiedererkannt.

Insgesamt konnten die Einsatzkräfte acht beschädigte Fahrzeuge entdecken. Fünf der Fahrzeuge waren in Bochum zugelassen. Die anderen waren aus den Zulassungsbereichen Essen, Dortmund und Kiel. Nun erwarten die drei Bochumer (17, 19, 20) entsprechende Strafverfahren.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat in Wattenscheid, das auch weitere sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0234 909-8405 entgegennimmt. Aber auch die Kriminalwache kann rund um die Uhr unter der Rufnummer 0234 909-4441 kontaktiert werden.

Polizei Bochum