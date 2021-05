Bochum (ots)

Zu etlichen Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Bochum kam es am 23. Mai in der Zeit zwischen 7 und 7.30 Uhr.

Ein 49-jähriger Bochumer verkratze auf seinem Weg insgesamt 64 geparkte Fahrzeuge mit einem derzeit nicht näher bekannten Gegenstand. Nach bisherigem Stand ging er dabei vom Willy-Brandt-Platz aus zur Alleestraße, anschließend über die Schmidtstraße, die Nibelungenstraße und die Kriemhildstraße.

Nach einem Zeugehinweis konnte der aggressiv auftretende Mann im Bereich der Maximilian-Kolbe-Straße durch eingesetzte Polizeikräfte angetroffen werden.

Der entstandene Sachschaden an den Autos beträgt mehrere tausend Euro. Mit richterlichem Beschluss wurde der Mann dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.